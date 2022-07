Kürzlich wurde die Gaststube beim "Schnapsbrenner" erneuert. Sanft, regional und wertig. Genauso wie in der Familie Christon-Hobl mit Tradition und Erneuerung umgegangen wird. Was erhaltenswert ist, wie das Lärchenholz der Sitzecken, wird ausgebessert und wieder eingebaut. Was erneuert werden muss, wie der Boden, wird von Firmen aus der Region erledigt. Was umgebaut werden muss, wie die Schank, besteht jetzt aus edlem Kupfer.