Gegen Verschwendung: Lebensmittel kurz vor Ablauf werden verschenkt

Mit seinem ADEG-Markt Ebner in Ostermiething setzt sich Kaufmann Florian Ebner für einen möglichst verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln ein. Neben dem Spenden von in Kürze ablaufenden Produkten, habe er einige kreative Ideen entworfen, durch die er das Wegwerfen von Lebensmitteln in seinem ADEG-Markt drastisch reduzieren konnte, so der Kaufmann.