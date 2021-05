Gegen Trinkwasser-Privatisierung: 1151 Diersbacher haben unterschrieben

Bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding wurde vor einigen Monaten ein Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung für die Entnahme von Grundwasser aus einem Brunnen in der Gemeinde eingereicht. Hinter dem Antrag steht die Firma "water of life", die bis zu 86,4 Kubikmeter Wasser pro Tag abfüllen und kommerziell vermarkten will.