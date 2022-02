Gegen den Titelaspiranten war für Ried nichts zu holen

Aufgrund mehrerer positiv auf Corona getesteter Spieler und des verletzungsbedingten Ausfalls von Kapitän Tomek Rutecki und Joachim Hackl musste der UVC Weberzeile Ried stark ersatzgeschwächt ins Heimspiel gegen Waldviertel gehen.

Nur sieben Spieler hatte Trainer Dominik Kefer beim Spiel gegen den Tabellenführer in der Toprunde zur Verfügung. Trotzdem boten die Innviertler mit viel Einsatz und Motivation dem Team aus Zwettl phasenweise Paroli, an der klaren 0:3-Niederlage änderte das aber nichts.

"Wir haben lange überlegt, ob heute ein Spiel überhaupt einen Sinn hat. Immerhin haben bei uns viele Spieler gefehlt, und eigentlich kann man ohne Wechselspieler nicht sinnvoll antreten. Die Spieler haben aber mit viel Freude agiert und haben sich gut verkauft. Ich hoffe, dass wir bis zum 5. März wieder alle Spieler fit zur Verfügung haben", sagte Ried-Trainer Kefer nach dem Spiel. "Es ist eine schwere Zeit für uns alle, umso schöner war es, dass uns viele Zuschauer angefeuert haben und wir richtig Spaß hatten. Waldviertel war in dieser Konstellation für uns natürlich nicht zu schlagen, aber wir haben uns dennoch gut präsentiert", sagte Ried-Spieler Niklas Stooß. Am 5. März spielen die Rieder auswärts gegen Aich/Dob, am 8. März kommt es um 19 Uhr im heimischen Raiffeisen Volleydome zum Duell gegen Amstetten.