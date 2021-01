Es sind vor allem die ekeligen und sichtbar hinterlassenen Spuren der Tauben, die die Vögel im Stadtgebiet und in den Stadtrandsiedlungen in den vergangenen Jahren zur Plage werden lassen. Der Taubenkot ist nicht nur unansehnlich, sondern auch gefährlich, können doch dadurch auch Krankheiten übertragen werden. Manchmal fällt bei Hausbewohnern dann in Zusammenhang mit Tauben auch der Begriff "Himmel-Ratzn".