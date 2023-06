Gedenkturnier für verstorbenen Mitarbeiter

SANKT AEGIDI. Mit einem integrativen Fußballturnier gedachten Bewohner und Mitarbeiter des Caritas-Angebots "invita" am Pamingerhof in Sankt Aegidi dem Bewohner Stefan Ecker, der im Juli 2021 völlig unerwartet verstorben war. Ausgetragen wurde das Turnier, bei dem Bewohner, Mitarbeiter, Kinder und Ehrengäste mitspielten, in einem Funcourt, der vor rund einem Jahr fertiggestellt wurde. "Wir wollten damals Stefan Ecker ein Denkmal setzen, so ist die Idee mit dem Funcourt entstanden. Stefan war 20 Jahre lang am Pamingerhof aktiv, und darüber hinaus war er in der Region als einer der größten Fans des FC Union St. Aegidi bekannt", sagt Sozialbetreuer Patrick Eßl.

Die acht teilnehmenden Mannschaften erzielten im Turnierverlauf insgesamt 117 Tore. Dabei standen Spaß und Fairplay im Vordergrund. Organisiert wurde das Turnier von Patrick Eßl und Philipp Sinzinger.

Trainer Harald Fischer von der Union St. Aegidi, der seit vergangenem Jahr selbst bei der Caritas invita arbeitet: "Unsere Kinder waren voll motiviert und hatten eine große Freude, dass sie hier wieder mitspielen könnten. Sie haben sich extra für das Turnier T-Shirts drucken lassen und den dritten Platz erreicht. Ganz Aegidi hat Stefan Ecker gekannt. Er war immer präsent, die Leute reden immer wieder über ihn. Er geht uns ab."

