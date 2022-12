Gedenkturnier: 4000 Euro werden für den guten Zweck gespendet

Mit voller Leidenschaft übte Stefan Riedlmaier das Amt des sportlichen Leiters bei den Fußballern der Union Mehrnbach aus. Aus diesem Grund veranstaltete der Verein mit Hauptorganisator Patrick Riedlmaier, dem Bruder des Verstorbenen, im Sommer ein Gedenkturnier mit 18 Mannschaften und 200 Teilnehmern, die OÖN haben berichtet. Ein Teil des Reinerlöses des Turniers in der Höhe von 4000 Euro wird für karitative Zwecke gespendet. 2000 Euro wurden unlängst von Patrick Riedlmaier (rechts) und Mehrnbach-Kapitän Andreas Sageder an Johanna Hauder von der Kinderkrebshilfe OÖ übergeben. "Dass wir einen Teil des Reinerlöses für den guten Zweck spenden, wäre sicher ganz im Sinne meines Bruders gewesen", betont Patrick Riedlmaier. Die verbliebenen 2000 Euro werden an eine Organisation beziehungsweise eine notleidende Familie in der Region gespendet.

