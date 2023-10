Gedenkfeier in St. Pantaleon: Warnung vor rechtsextremen Gruppierungen

Bei seiner Gedenkrede anlässlich der Gedenkfeier für die Opfer der beiden NS-Lager in Weyer und Sankt Pantaleon mahnte der ehemalige Nationalratsabgeordnete Karl Öllinger zur Wachsamkeit gegenüber rechtsextremen Strömungen in unserer Gesellschaft.

"Faschistische beziehungsweise nationalsozialistische Herrschaft ist kein einmaliger Akt, sondern ein vielstufiger Prozess. Er beginnt im Denken, in der Sprache und setzt sich fort in der Aushöhlung und Unterwanderung demokratischer Institutionen wie Parlament, Justiz und Exekutive über rechtsoffene und rechtsextreme Parteien. … ,Wehret den Anfängen‘ reicht nicht mehr. Wir sind schon mittendrin, wie die Vorfälle bei der FPÖ und deren offene Zusammenarbeit mit rechtsextremen Gruppierungen zeigen", schilderte Öllinger eindringlich seine Sicht der aktuellen politischen Situation.

Nach der Gedenkfeier beim Mahnmal an der Moosach referierte Karl Pogutter, Stadtpolizeikommandant von Linz, im Gemeindeamt Sankt Pantaleon zu den personellen Kontinuitäten bei der Linzer Polizei über Regimewechsel hinweg. Er bearbeitete diese in seiner Masterarbeit. Polizisten der Ersten Republik dienten sich dem nationalsozialistischen Regime und der Gestapo an und wurden zum Teil nach 1945 in den österreichischen Polizeidienst eingegliedert.

