Gedenken an Pfarrer Spanlang

"Was mag im Kopf von Matthias Spanlang nach seiner Verhaftung im März 1938 in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald vorgegangen sein?" Mit diesen Worten eröffnete Monika Würthinger, die ehemalige Direktorin des Diözesanarchivs ihre Ansprache bei der Gedenkmesse für den einstigen Pfarrer von St. Martin im Innkreis.

Matthias Spanlang war für seine Geselligkeit und sein Engagement bei den Vereinen in der Pfarrbevölkerung äußerst beliebt. Sein teilweise rüpelhaftes Verhalten und sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein war bei der Obrigkeit nicht gern gesehen. Am 15. März 1938 wurde er im Kreisgericht Ried inhaftiert.

Die Hauptgründe für seine Verhaftung waren seine Presseberichte "Aus dem Antiesental", die Auffindung von Waffen im Pfarrhof sowie seine Funktion als Obmann im Christlich-deutschen Turnerverein.

Ins KZ Dachau gebracht

Vom Kreisgericht Ried weg wurde Matthias Spanlang in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Knapp eineinhalb Jahre später kam es zur Überstellung ins KZ Buchenwald. Laut Sterbeurkunde des Standesamtes Weimar ist Pfarrer Spanlang am 5. Juni 1940 um 11.55 Uhr "an plötzlicher Herzschwäche" verstorben. Zu diesem Zeitpunkt wog er nur noch 45 Kilogramm, bei seiner Einlieferung ins Konzentrationslager 120 kg.

Die Gedenkmesse hätte ursprünglich im vergangenen Jahr zum 80. Todestag stattfinden sollen, musste jedoch Corona-bedingt auf heuer verschoben werden. So wie St. Martins Pfarrer Francis Joophy ist es auch Bischof Manfred Scheuer ein Anliegen, die Biografie und das Glaubenszeugnis von Matthias Spanlang einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Seitens der Marktgemeinde St. Martin fand Bürgermeister Hans Peter Hochhold neben Dankesworten auch einige mahnende Sätze.

Mit einem Blick auf die aktuellen Ereignisse in Belarus meinte er: "Da es auch heute quasi vor unseren Augen dazu kommt, dass regierungs- oder regimekritische Personen gewaltsam aus dem Verkehr gezogen werden, ist Wachsamkeit angesagt!"