Gebrauchte Immobilien rücken stärker in Fokus

Das Angebot an Immobilien werde heuer im Innviertel steigen, so die Immobilien-Experten von Remax mit einer Prognose. Die Gesamtnachfrage dürfte sich zwar etwas einbremsen, bei gebrauchten Immobilien aber weiterhin gut sein. Auch Baugrundstücke seien in der Region weiterhin stark gesucht, so der Innviertler Sachverständige und Remax-Profi Christian Haidinger. Der Neubau werde allerdings deutlich schwerer finanzierbar. Steigende Betriebskosten würden den Mietmarkt beeinflussen. "Gebrauchte