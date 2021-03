Gastronom bietet jetzt auch Fahrrad-Reparaturen

Sebastian Stacher, Betreiber des Lokals Cena in der Rieder Schwanthalergasse, hat die Lockdown-Zeit in der Gastronomie genutzt, um eine seiner Leidenschaften zu professionalisieren. Ab sofort ist bei seinem Lokal zusätzlich zum Take-away-Service für Essen und Getränke auch ein Repaircafé eingerichtet, in dem der Wirt sich persönlich um Fahrradpannen und Radservice kümmert.

"Ich habe die Zeit der Schließung in der Gastronomie genutzt und einen Fachkurs zum Fahrradmechaniker beim WIFI in Salzburg absolviert. Ich hatte das schon immer im Hinterkopf, jetzt hat es gut gepasst."

Er übernehme in seinem Rad-Repaircafé Reparaturen für Fahrräder aller Marken und Service-Arbeiten, so Sebastian Stacher. "Aktuell Frühjahrsservice, um nach dem Winter wieder mit Schwung in die Radsaison starten zu können." Zudem hat der Gastronom gebrauchte Fahrräder im Verkaufsangebot. Reparaturannahme ist derzeit jeweils zwischen 11 und 14 Uhr.

"In weiterer Folge sollen die Öffnungszeiten schrittweise ausgedehnt werden." Infos gibt es unter Tel.: 0650/4320143 – unter dieser Nummer werden auch Fragen im Rahmen des nun gestarteten Take-away-Gastro-Service entgegengenommen.

"Wir bieten unter anderem Suppen, Chili, Sandwiches und Müsli zum Mitnehmen in passenden Behältnissen. Alles selbst gemacht, vieles vegan. Auch Coffee to go, Smoothies, Fruchtsäfte und im Gassenverkauf Wein und Prosecco", so Sebastian Stacher.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at