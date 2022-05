Gastro-Spitzentreffen bringt 50.000 Euro Hilfsgeld

Das Unternehmen Lohberger, das im vergangenen Jahr 45 Millionen Euro Umsatz mit Großküchen und weitere 15 Millionen Euro mit Holzherden erwirtschaftet hatte, versammelte unter dem Titel "Who is Who Klassentreffen der Gastronomie" am Stammsitz in Schalchen internationale Spitzengastronomen zu einem Event der Extraklasse. Dabei kamen zugunsten der Ukraine-Flüchtlingshilfe 50.000 Euro zusammen.

Viele Michelin-Sterne-Köche und Gault&Millau-Haubenköche reisten nach Schalchen: darunter die beiden Wahl-Portugiesen Dieter Koschina und Hans Neuner; aus der BMW-Welt München Bobby Bräuer; die Gastronomie-Legenden Rudi und Karl Obauer und Heinz Winkler sowie heimische Stars wie Roland Trettl, Lukas Nagl, Alain Weissgerber, Johannes Nuding und Oliver Scheiblauer. Auch die TV-Köche Veronique Witzigmann, Mike Süsser und Bernd Arold fanden sich in Schalchen ein.

Vor dem Hintergrund einer "über Generationen verbindenden Kraft des Herdes" begrüßten Moderator Hary Raithofer und Lohberger-CEO Reinhard Hanusch die rund 500 Gäste im eigens am Firmensitz aufgestellten Festzelt. "Der Zusammenhalt der Branche, der gemeinsame Blick in die Zukunft und auf unseren Nachwuchs, das Bekenntnis zu Regionalität und Saisonalität – all das sind Faktoren unserer Gastlichkeit", so Lohberger-CEO Reinhard Hanusch.

Bei einer speziellen Versteigerung zugunsten der Ukraine-Hilfe wurden unter anderem Bewirtung bei Drei-Michelin-Sternköchen, zwei Tische inkl. Essen und Trinken für je zehn Personen am Eröffnungstag des Münchner Oktoberfests im Schottenhamel-Zelt und ein Grillkurs mit "Fleischpapst" Ludwig Maurer angeboten.