"GastgärtnerInnen": Wirte im Bezirk Schärding verknüpfen zur Landesgartenschau ihr Angebot

Der Countdown läuft. Es sind nur noch wenige Wochen, bis die Landesgartenschau in Schärding eröffnet wird. In der Vergangenheit wurde von den Verantwortlichen rund um Landesgartenschau-Geschäftsführerin Andrea Berghammer bereits mehrmals betont, dass die Großveranstaltung – die von 25. April bis 5. Oktober über die Bühne geht – einen positiv-nachhaltigen Einfluss haben werde: nicht nur auf die Stadt Schärding, sondern auch auf die ganze Region.

Ein Projekt, das sinnbildlich dafür stehen soll, wurde vergangene Woche im Schloss Sigharting präsentiert. Gemeinsam mit dem Tourismusverband Donau OÖ hat die Wirtschaftskammer Schärding eine Kooperation der Wirte im Bezirk ins Leben gerufen. Unter dem Namen "GastgärtnerInnen" wird das Gastronomieangebot anlässlich der Landesgartenschau verknüpft. "Wir haben nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land ein tolles Angebot an Gastronomiestätten. Das wollen wir mit dieser Aktion noch sichtbarer machen", sagt Bezirkswirtesprecher Stefan Schneebauer. 15 Gasthäuser seien bereits Teil der Kooperation, weitere Gastrostätten seien weiterhin eingeladen, es ihnen gleichzutun. "Die Landesgartenschau ist eine einmalige Chance für die Stadt Schärding und für den gesamten Bereich der Donauregion in Oberösterreich", sagt Bettina Berndorfer vom Tourismusverband Donau OÖ. Entsprechende Potenziale für Tourismus-, Gastro- und Hotelbetriebe seien aus einem derartigen Großevent zu schöpfen.

Zwei Landesgartenschau-Weine

Die Organisatoren der Landesgartenschau rechnen mit rund 300.000 Gästen, mehr als 600 Veranstaltungen sind geplant. "Uns ist wichtig, die ganze Region mitzunehmen. Wir sehen uns als ihr Partner", sagt Landesgartenschau-Geschäftsführerin Berghammer. Man habe zwar seine "eigenen" Gastronomiestätten am Gelände, es sei aber ein großes Anliegen, die Diversität der Region zu zeigen und sie über die Landesgartenschau hinaus zu präsentieren.

An einigen Details für die "GastgärtnerInnen"-Kooperation muss noch gefeilt werden. Fix ist laut WKO-Bezirksstellenleiter Gabriel Gruber, dass es gemeinsame Tischaufsteller und Plakate für die Gaststätten geben werde. Zudem wurden in Sigharting zwei neue "Landesgartenschau-Weine" präsentiert. Gemeinsam mit dem Weingut Tom Dockner aus dem Traisental haben die "Winemonkeys" aus Schärding einen Grünen Veltliner produziert, die Schärdinger Vinothek "Vino" mit dem Innviertler Weinbauer Költringer einen Roséwein. Beide Weine sollen auch in den Kooperationswirtshäusern ausgeschenkt werden.

Die Zusammenarbeit sei jedenfalls eine Stärkung der Region, so WKO-Bezirksstellenobmann Florian Grünberger. "Es werden sich viele nachhaltige Projekte entwickeln. Das hat schon die Landesausstellung in Schärding vor 20 Jahren gezeigt."

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer