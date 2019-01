Gasaustritt in St. Johann: Bruder schwebt noch immer in Lebensgefahr

SANKT JOHANN. Nach einer Feier in einer Garage starb ein 64-Jähriger an einer CO-Vergiftung.

Der Hausbesitzer fand die beiden Brüder am Tag nach der Feier reglos in der Garage liegen Bild: Manfred Fesl

Noch immer kritisch ist der Gesundheitszustand des 48-jährigen Jakob H., der bei einem Gasaustritt vergangene Woche in St. Johann seinen Bruder Hans H. (64) verlor. "Er schwebt noch immer in Lebensgefahr", heißt es am Mittwoch auf Warte-Anfrage im Klinikum Wels. Wie berichtet feierte das Brüderpaar gemeinsam mit dem Hausbesitzer in einer Art Garage neben dem Wohnhaus. Der Hausbesitzer ging um ein Uhr schlafen, seine Gäste übernachteten in dem 14 Quadratmeter großen Nebengebäude.

Schleichender Tod

Als tödliche Falle erwies sich die einzige Wärmequelle im Raum, eine elf Kilogramm schwere Gasflasche mit Aufsatz und offener Flamme darauf. Das Gerät hätte laut Etikett gar nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden dürfen. Der Hausbesitzer gab an, die Gasflasche aber schon zuvor benutzt zu haben. Jakob H. hätte schon öfters bei ihm übernachtet und wäre mit dem Gerät vertraut gewesen. "Durch die große Kälte dürfte mehr als sonst geheizt worden sein. Die Fenster und die Tür waren verschlossen, es gab keine Frischluftzufuhr", sagt Hermann Weinberger, Chef der Polizeiinspektion Aspach.

Als der Hausbesitzer am Vormittag nach den beiden sehen wollte, erlitt er einen schweren Schock. Hans H. atmete nicht mehr, Jakob H. röchelte nur noch. Sofort brachte er die beiden ins Freie und alarmierte die Einsatzkräfte. Für den 64-jährigen Hans H. aus Braunau kam jede Hilfe zu spät. Er starb im Schlaf den schleichenden Tod einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Sein 48-jähriger Bruder Jakob aus St. Johann wurde 15 Minuten lang wiederbelebt und vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen.

"Kohlenmonoxid ist geruch- und geschmacklos und deshalb für den Menschen nicht wahrnehmbar", sagt der leitende Notarzt Fritz Firlinger. Die Betroffenen leiden unter Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Zittern, Verwirrtheit bis hin zu Atemnot und Bewusstlosigkeit. Er warnt davor, bei CO-Austritt ohne Atemschutzmaske sein eigenes Leben zu riskieren: "Der Lebensretter in St. Johann hatte großes Glück und eigentlich genau das Verkehrte gemacht, indem er den Raum betrat und sein eigenes Leben riskierte", sagt Firlinger. In so einem Fall sei es sinnvoller, kein Risiko einzugehen, sondern auf das Eintreffen der Einsatzkräfte zu warten.

