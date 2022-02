Gartenmauer und Telefonmast beschädigt: Suche nach Unfalllenker

Es war gegen 3.30 Uhr, als ein Hausbesitzer einen "Kracher" hörte. Um sechs Uhr Früh meldete ein Streuwagenfahrer bei der Polizei, dass es zu einem Unfall gekommen war. Von dem Lenker fehlt allerdings jede Spur. Er war gegen 3.30 Uhr auf der L1088 Richtung Großweiffendorf mit seinem Wagen gegen eine Gartenmauer und einen Telefonmasten geprallt. Dabei riss eine Telefonleitung, die später von der Feuerwehr Mettmach gesichert wurde.

Der Zulassungsbesitzer konnte ausgeforscht werden. Trotz mehrmaliger Nachschau an der Wohnadresse und bei den Eltern sowie an anderen möglichen Aufenthaltsorten sei aber eine Kontaktaufnahme gescheitert, hieß es am Sonntagvormittag von der Landespolizeidirektion.

Der Hausbesitzer gab an, um 3.30 Uhr nur einen "Kracher" gehört zu haben. Von dem Unfall bemerkte er nichts.