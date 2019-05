Gartenhütte im Bezirk Braunau geriet in Brand

Am Sonntag-Vormittag brach in einer Gartenhütte in Sankt Georgen am Fillmannsbach ein Brand aus. Der 52-jährigen Hauseigentümer entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Als diese eintraf stand der Innenraum bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Sankt Georgen am Fillmannsbach und Handenberg konnten das Feuer rasch löschen und somit ein weiteres Ausbreiten verhindern. Als Brandursache wird ein elektrischer Defekt eines Kühlschrankes vermutet.

