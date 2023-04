Garnisonsgeschichte im Innviertel wird aufgearbeitet – Fotos gesucht

In einem aufwendigen Projekt arbeitet die 13er-Kameradschaft, die mehr als 1000 Mitglieder hat, an der geschichtlichen Dokumentation des Garnisonsstandortes Ried, der historisch mit Entwicklungen in Braunau und Schärding verwoben ist. Bei der Recherche tauchen ungewöhnliche Aspekte auf: So wollten auch Gemeinden wie Obernberg, Utzenaich und Geinberg Kasernenstandorte werden, was aber nach teils mehrjähriger Prüfung durch die jeweiligen Instanzen im Sand verlief. Zum aktuellen Projekt sind zwei Bücher geplant.

"Wir wollen die Geschichte festhalten und sind auf der Suche nach Dokumenten aller Art, vor allem Fotos", sagt Gerald Held, der vor seiner Versetzung in den Ruhestand Unteroffizier beim Panzergrenadierbataillon 13 in Ried war und nun das aktuelle Dokumentationsprojekt der 13er-Kameradschaft maßgeblich vorantreibt. Die jüngere Geschichte sei naturgemäß bereits gut dokumentiert.

Gerald Held, 13er-Kameradschaft Bild: sedi

"Wir suchen Material aus der Zeit bis zum Ende der 1950er Jahre. Vielleicht gibt es auf dem einen oder anderen Dachboden noch Unterlagen und Aufzeichnungen aus dem Nachlass des Opa. Wir sind an allem interessiert, was mit dem Garnisonsstandort zusammenhängt – Fotos, Aufzeichnungen, Anekdoten, Ausgangsscheine: Wir sind um alles froh, wir digitalisieren das Material." Wer etwas beisteuern kann, wendet sich per E-Mail an info@13-kameradschaft.at oder nimmt via www.13-kameradschaft.at Kontakt auf. Die Projektanten sichten zudem Zeitungen aus vergangenen Zeiten, dazu Unterlagen im Staats-, Landes- und Stadtarchiv.

Den geschichtlichen Beitrag in Bezug auf Braunau steuert Historiker Florian Kotanko bei. Wobei die Bezirkshauptstadt besonders ungewöhnliche Aspekte zu bieten hat: Braunau war von 1915 bis 1918 Sitz der k.u.k. Marine-Akademie, obwohl es hier weit und breit kein Meer gibt. Im Ersten Weltkrieg musste die Akademie von Fiume (heute Rijeka) verlegt werden, weil Italien der Donaumonarchie den Krieg erklärt hatte. Braunau galt als Notlösung, der Bürgermeister hatte es eingefädelt. Für die praktische Ausbildung der Marinesoldaten war der Inn freilich ungeeignet, diese wurde am Wolfgangsee absolviert. Der Theorie-Unterricht fand in Braunau statt. In Braunau gab es für "stationäre" Einheiten früher auch die "Salzburger Tor-Kaserne".

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war Braunau Kasernenstandort, seither nicht mehr. Wie Ried und Braunau war der Standort Schärding in früheren Zeiten Teil des Infanterieregiments 17. In Schärding war ab September 1937 die 3. Schützenkompanie im Gebäude der späteren Berufsschule stationiert, aber bereits 1938 wurde die Einheit nach Ried verlegt. Historiker Norbert Leitner kümmert sich beim aktuellen Projekt um die Dokumentation des Standortes Schärding. "Wir sind mitten in der Arbeit, der Blick in die Archive hat aber bereits mehrere ungewöhnliche Aspekte zu Tage gebracht", sagt Gerald Held.

So hat Obernberg 1956 darum angesucht, Standort für eine eigene Kaserne zu werden. "Es war ein konkretes Areal im Visier – dort, wo heute die Straßenmeisterei angesiedelt ist. Das Ministerium war vor Ort, es gab schon Gebäudepläne. Das Vorhaben ist aber Anfang 1960 endgültig im Sand verlaufen." 1957 hatten auch die Gemeinden Utzenaich und Geinberg darum angesucht, Kasernenstandort zu werden. Auch diese Vorhaben scheiterten. Heutzutage undenkbar: Bei Lohnsburg-Stelzen gab es vor rund 80 Jahren einen Gefechtsschießplatz, bei dem von einem zum anderen Hang scharf geschossen wurde. Auf dem Areal des heutigen Altstoffsammelzentrums Ried in Danner war vor mehr als 80 Jahren ein Gefechtsexerzierplatz geplant.

Aufnahme aus dem Jahr 1940 aus der Rieder Kaserne Bild: Archiv PzGrenB13

Ried ist heute einziger Kasernenstandort im Innviertel

Die einzige heute im Innviertel bestehende Kaserne ist jene in Ried, die nun um rund 40 Millionen Euro modernisiert werden soll. 1929 hatte der damalige Bürgermeister Wilflingseder erste Gespräche mit dem Ministerium geführt. Gebaut wurde ab 1936 am heutigen Standort, eröffnet im September 1937 mit dem Infanterieregiment Nr. 17. 1938 wurde das Regiment von der deutschen Wehrmacht übernommen und zum Infanterieregiment Nr. 135 umbenannt.

Von 1939 bis 1942 wurden direkt neben der Kaserne im Bereich der Leitgebstraße Baracken errichtet, wo zuerst Soldaten der Wehrmacht und danach Kriegsflüchtlinge untergebracht waren – auch die Kaserne selbst wurde nach dem Krieg zum Flüchtlingslager umfunktioniert und diente als Lazarett-Außenstelle des Rieder Krankenhauses. 1955, mit der Ungarnkrise, wurden erneut Flüchtlinge einquartiert. Die Rieder Kaserne in der heutigen Form wurde 1958 wiedereröffnet.

