Gar nicht leiwand: Nur 20 Meldungen für die Braunauer Stadt-Meisterschaft

2023 setzten sich zu wenige Braunauerinnen und Braunauer in Bewegung, darum wurde die Stadtmeisterschaft abgesagt.

Ein heftiger Sturm am Veranstaltungstag und die Corona-Pandemie haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Braunauer Ski- und Snowboard-Stadtmeisterschaft nicht stattfinden konnte. Immer waren es äußere Umstände. Bis heuer. Diesmal fiel der sportliche Wettkampf mangelnden Teilnehmerzahlen zum Opfer. „Wir hatten nur 20 Anmeldungen und dreimal so viele Pokale.