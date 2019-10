Um 22.22 Uhr Ortszeit war es am vergangenen Montag fix: Der Taufkirchner Lukas Weißhaidinger hat an diesem Tag österreichische Sportgeschichte geschrieben. Der 27-Jährige Diskus-Werfer gewann bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha (Katar) die erste WM-Medaille für Österreichs Herren.