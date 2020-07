Kompakt, übersichtlich und trotzdem hochkarätig wie nie zuvor – so soll es werden, das Internationale Josko Laufmeeting in Andorf. Dort werden am Samstag, 1. August, ab 13.45 Uhr nationale und ausländische Spitzenathleten eines der wenigen Top-Meetings dieser Saison bestreiten. Dass die Veranstaltung trotz Coronakrise stattfindet, ist in erster Linie Meetingdirektor Klaus Angerer (IGLA long life) zu verdanken.