Das Galakonzert des Rieder Lions Clubs zählt zu den Fixpunkten im Rieder Konzertkalender. Nach zwei Jahren Pause wird das Klassikkonzert, dessen Reinerlös zur Gänze für soziale Hilfsprojekte in der Region verwendet wird, am 12. Juni wieder stattfinden – traditionell in der Jahnturnhalle, die im Vorjahr aufwändig renoviert worden ist.