Nennen wir sie Gustav und Daisy – jene beiden Vögel, die vor wenigen Tagen eine kuriose Geschichte in einer Rieder Siedlung geschrieben haben. Es ist eine Geschichte mit und ohne Happy End. Aber beginnen wir von vorne. Es war dieser seltsame Ruf von Vögeln, ungewöhnlich in der von Gärten und Parks geprägten Rieder Stadtrandsiedlung, der die dort wohnenden Menschen aufhorchen ließ. Das Quaken erinnerte an Wasservögel und war bisher in diesen Gartenregionen noch nicht zu vernehmen gewesen.