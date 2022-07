Fussl verlängert Partnerschaft mit der SV Ried

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ort im Innkreis wird auch in der kommenden Saison auf den Hosen der Fußballer und auf den Banden in der Josko-Arena vertreten sein. "Ab Herbst haben wir 200 Filialen in Österreich und Deutschland. Mehr als drei Jahrzehnte sind wir jetzt bereits an der Seite der SV Guntamatic Ried. Wir sehen uns als Teil der großen SVR-Familie, die sowohl in guten als auch schlechten Zeiten zusammenhält. Natürlich freut es uns, dass der Verein auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt", sagt Fussl-Geschäftsführer Ernst Mayr.

"Fussl zählt zu den erfolgreichsten Familienunternehmen im Innviertel. Deshalb macht es uns stolz, dass uns Fussl schon so lange die Treue hält", sagt SV-Ried-Vizepräsident Thomas Gahleitner.