Fussl und die SV Ried verlängern Partnerschaft

Die Fussl Modestraße verlängert ihre Partnerschaft mit der SV Guntamatic Ried. Das Innviertler Familienunternehmen mit Stammsitz in Ort im Innkreis wird weiterhin auf den Hosen der SVR-Kicker und auf den Banden in der "josko ARENA" vertreten sein. "Wir haben ein sehr forderndes Jahr hinter uns, in dem unsere Geschäfte sehr lange geschlossen waren. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es aber wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Sehr viele Menschen in unserer Region identifizieren sich mit der SV Guntamatic Ried. Auch wir sehen uns als Teil der großen SVR-Familie. Wir wollen deshalb weiterhin unseren Beitrag dazu leisten, dass der Verein professionell arbeiten kann und wir Bundesliga-Fußball bei uns im Innviertel sehen können", sagt Fussl-Geschäftsführer Ernst Mayr.

"Seit mehr als 30 Jahren hält uns Fussl jetzt die Treue. Es macht uns alle sehr stolz, dass wir mit diesem Familienunternehmen ein echtes Aushängeschild unserer Region als Partner haben", sagt SVR-Finanzvorstand Roland Daxl. Fussl hat aktuell 186 Standorte mit mehr als 1200 Mitarbeitern in Österreich und Bayern.