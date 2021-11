Die Fussl Modestraße mit Stammsitz in Ort im Innkreis und knapp 200 Filialen feiert heuer ihr 150-jähriges Jubiläum – und will in den nächsten Jahren 100 neue Filialen eröffnen. Für 2022 ist ein Umsatz von 200 Millionen Euro angepeilt. Heuer liegt man derzeit besser als 2019, um die 180 bis 190 Millionen Euro sollen es bis Jahresende werden, sagte Geschäftsführer Ernst Mayr aus der Eigentümerfamilie. Der Teil-Lockdown für Ungeimpfte "trifft uns schon stark".