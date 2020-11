Fußgänger von Sämaschine erfasst und ins Feld geschleudert

Dadurch wurde der Mann ins angrenzende Feld geschleudert. Der Traktorfahrer wurde von der tief stehenden Sonne geblendet und hat laut eigenen Angaben den am rechten Fahrbahnrand gehenden Mann nicht gesehen.

Der Unfall passierte gegen 16.00 Uhr in Hochburg-Ach Richtung Raschbachersiedlung. Als der 63-jährige Traktorfahrer bemerkte, dass er mit der am Zugfahrzeug angebauten Getreidesämaschine offensichtlich einen Fußgänger gestreift hatte, der in das angrenzende Feld geschleudert wurde, leitete er eine Vollbremsung ein. Er leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und des Notarztes Erste Hilfe.

Der Verletzte aus Deutschland wurde ins Krankenhaus Altötting nach Bayern gebracht, berichtete die Polizei.