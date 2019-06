Fußgänger fiel vor Pkw

Der 50 Jährige aus dem Bezirk Linz Land fuhr gegen 17:45 Uhr mit seinem Pkw in Schärding auf der Max-Hirschenauer-Straße in Fahrtrichtung Sankt Florian am Inn. Zur selben Zeit waren sechs Berufsschüler auf dem Gehsteig in die Gegenrichtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte ein 18-Jähriger kroatischer Staatsbürger unmittelbar vor das Fahrzeug des 50-Jährigen. Der 18-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und wieder auf den Gehsteig zurückgeschleudert.

Der verletzte 18-Jährige mit der Rettung in das Krankenhaus Schärding gebracht.