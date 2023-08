Fußballtennis in Eberschwang

Gespielt wird in Zweierteams, egal ob Herren-, Damen- oder Mixed-Teams. Spielbeginn ist um 13 Uhr. Anmeldeschluss ist am 4. August um 18 Uhr, Anmeldungen per Mail unter katrin.leiner@gmail.com oder telefonisch bei Robert Bleckenwegner unter 0664/8154853.

