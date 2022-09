"Mit großem Bedauern haben wir vernommen, dass durch die Erweiterung des Kindergartens in der Schwimmbadstraße der Fußballplatz hinter dem Konvikt/Musikschule weichen soll. Dieser Platz ist unserer Meinung nach eine sehr wichtige Begegnungszone", heißt es in einem Schreiben von mehreren Eltern an den Rieder Stadtamtsdirektor Peter Eckkrammer.