Fußball-Unterhaus: Enge Rennen um die Herbstkronen

Die bisherige Spielzeit zeigte sich in vielen Ligen im Innviertler Fußball-Unterhaus bislang nicht als "One-Team-Show". In vielen Klassen liegen nur wenige Punkte zwischen den Mannschaften im Spitzenfeld. Dementsprechend fällt die Entscheidung um Platz eins und somit den Herbstmeistertitel erst am letzten Hinrundenspieltag, der am Wochenende im Fußball-Unterhaus über die Bühne geht.