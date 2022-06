Fußball-Unterhaus: Diese Innviertler Klubs müssen in die Relegation

Gratulation an alle Meister der heurigen Saison. Die Innviertler Klubs konnten sich in einigen Klassen durchsetzen. Die Union Ostermiething wurde überlegen Meister in der Landesliga West. Der Vorsprung auf Verfolger FC Andorf beträgt 12 Punkte. Nur um zwei Punkte verfehlte Gilgenberg in der Bezirksliga West den Aufstieg. Hier siegte St. Marienkirchen/Wallern.

Mit zehn Punkten Vorsprung wurde Hohenzell in der 1. Klasse Mittewest souverän Meister, immerhin sieben Punkte beträgt der Vorsprung von Neuhofen in der 1. Klasse Südwest.

Mit drei Punkten setzte sich Riedau in der 1. Nordwest vor Natternbach durch. Endlich Meister heißt es auch in Waldzell. Nachdem die Truppe in den vergangenen Jahren immer ganz vorne lag, wegen Corona aber nicht aufsteigen konnte, hat es diesmal geklappt. Die Waldzeller dominierten die 2. Klasse West souverän und wurden mit 12 Punkten Vorsprung auf Riegerting souverän Meister. Ebenfalls respektabel ist der Vorsprung von Jeging (2. Südwest) auf Verfolger Schwand. Der Meister enteilte den Konkurrenten um acht Punkte.

Es geht um alles

In die "Verlängerung" müssen insgesamt sieben Mannschaften aus dem Innviertel. Nach zwei Jahren "Coronapause" finden heuer wieder die Relegationsduelle im Unterhaus statt. Als Spieltermine sind Donnerstag, 16. Juni, und Sonntag, 19. Juni, vorgesehen. Der klassenniedrigere Klub hat im Rückspiel Heimvorteil. In die Relegation muss die B-Mannschaft der Union Gurten. Die Schustereder-Truppe gewann am vergangenen Wochenende in Taufkirchen/Pram. Die ebenfalls gefährdeten Munderfinger gewannen in Taiskirchen und zogen mit diesem Sieg den Kopf noch aus der "Relegations-Schlinge".

Die Truppe des Bezirksligisten Gurten trifft am Fronleichnamstag (19 Uhr) auf die U. Lochen (Tabellenzweiter, 1. Klasse Südwest). Das Rückspiel steigt dann am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr in Lochen. Für beide Klubs geht es um sehr viel, die Union Gurten 1b möchte unbedingt in der Bezirksliga bleiben, die Lochner unbedingt dorthin. Da die Gurtner aus dem Regionalliga-Kader urlaubsbedingt auf keine Verstärkungen hoffen dürfen, ist der Vizemeister der 1. Klasse Südwest in diesem Duell leichter Favorit.

Die Pramer Kicker (1. Klasse Mittewest) haben am kommenden Donnerstag, um 19 Uhr, Heimvorteil gegen den Tabellenzweiten Riegerting (2. Klasse West). Ein offener Schlagabtausch ist zu erwarten, Riegerting hat mit 52 Punkten eine sehr starke Saison gespielt. Das Rückspiel in Riegerting findet am Sonntag, 19. Juni, um 18 Uhr statt.

Schärdinger Klubs unter sich

Ein reines "Schärdinger" Duell steigt am kommenden Sonntag, um 19 Uhr, in Raab. Der Tabellenvorletzte der 1. Klasse Nordwest trifft auf den ATSV Schärding, den Tabellenzweiten der 2. Klasse Westnord. Das Rückspiel ist für Sonntag, 19. Juni, um 18 Uhr terminisiert. In diesem Duell dürfte der ATSV Schärding (leichte) Vorteile haben.

Vorsicht ist geboten

Auf eine unbekannte Größe muss sich Schwand (2. Südwest) in der Relegation einstellen. Die Oberinnviertler müssen am kommenden Donnerstag (19 Uhr) in Altmünster (Vorletzter, 1. Klasse Süd) antreten. Das Rückspiel ist für Sonntag, 19. Juni, um 18 Uhr terminisiert. Unterschätzen dürfen die Schwander den Gegner auf keinen Fall. Altmünster hat als Vorletzter immerhin 26 Punkte auf dem Konto. Allerdings haben sie mit 50 Gegentreffern – gleichauf mit zwei anderen Teams – die meisten der Liga kassiert.