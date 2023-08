Fußball-Unterhaus: Der Kampf um Punkte beginnt wieder von Neuem

Nach einem starken Frühjahr und Platz zwei in der Kick-Ass-Summer-League will Senftenbach in der Bezirksliga West erneut eine gute Rolle spielen.

Das Warten hat ein Ende. Ab morgen befindet sich das gesamte Fußball-Unterhaus wieder im Meisterschaftsbetrieb. In einer kompakten Saisonvorschau blicken die OÖN auf die Ligen im Innviertel.

Bezirksliga West

Mit Lambrechten, Gurten 1b und Natternbach kommen drei starke Aufsteiger in die Liga, denen eine gute Rolle zuzutrauen ist. Neben Vizemeister Dorf und dem Tabellendritten Neumarkt dürfte nach einem starken Frühjahr auch Senftenbach ein gewichtiges Wort um den Aufstieg in die Landesliga mitreden. Zuletzt zeigten die Senftenbacher in der Kick-Ass-Summer-League auf, wo man sich erst im Finale Landesligist Andorf geschlagen geben musste. Dahinter wird es in der Klasse – wie bereits in den vergangenen Jahren zuvor – wohl eng zugehen.

Bezirksliga Süd

Die beiden Innviertler Vereine aus Neuhofen und Hohenzell können mit der ersten Saison nach dem Aufstieg zufrieden sein. Während Neuhofen als Drittplatzierter auch in diesem Jahr wieder einen Rang im Spitzenfeld anstreben wird, will das junge Hohenzeller Team die ebenfalls gute Aufstiegssaison bestätigen und eine sorgenfreie Spielzeit bestreiten. Dafür setzt man auch auf den bisherigen Kader.

1. Klasse Nordwest

Klare Favoriten sind in der – mittlerweile traditionell – ausgeglichenen Liga nicht auszumachen. Aufgrund der starken vergangenen Saison könnte aber St. Marienkirchen diese Rolle einnehmen. Im Vergleich zu manch anderen Mannschaften in der Klasse konnte der Drittplatzierte der vergangenen Saison seinen Kader bis auf zwei Abgänge beisammen halten. Neben den beiden Aufsteigern aus Raab und Schardenberg kam die SPG Obernberg/Ort von der 1. Klasse Südwest neu in die Liga, in der es wieder viele lokale Derbys zu sehen geben wird.

1. Klasse Südwest

Insgesamt sechs Mannschaften greifen neu in der Liga an. Ranshofen und Lochen kommen aus der Bezirksliga, mit Pattigham/Pramet, Aurolzmünster, Pischelsdorf und St. Pantaleon gleich vier Aufsteiger aus der 2. Klasse. Der SV Weng, der bereits vergangene Saison lange Zeit um den Titel kämpfte, hat sich nochmals verstärkt. Im Kampf um den Aufstieg wird man aber auch Konkurrenz von Palting/Seeham bekommen, die nach zwei dritten Rängen erneut einen Platz im Spitzenfeld ins Visier nehmen.

1. Klasse Mittewest

Einen erneuten Ligawechsel musste die Union Eberschwang in Kauf nehmen. Nach einem einjährigen Intermezzo in der 1. Klasse Südwest – in der man über weite Strecken eine ansprechende Saison spielte – kehrt man in die 1. Mittewest zurück. Zum Auftakt geht es am Samstag im Lokalderby gleich gegen UFC Peterskirchen/Andrichsfurt/Tumeltsham. Die Mannschaft von Neo-Trainer Daniel Troppmair steckte vergangene Saison lange Zeit im Abstiegskampf. In diesem Jahr soll es aber in höhere Tabellengefilde gehen.

2. Klasse West

Gehörig durcheinander gewirbelt wurde die 2. Klasse West bei der vergangenen Klasseneinteilung. Es ist daher wohl ein offenes Rennen um den Aufstieg zu erwarten. Nachdem Aurolzmünster und Pattigham die Liga im vergangenen Jahr dominiert haben, wird es interessant zu beobachten sein, welche Mannschaften im Spitzenfeld zu finden sein werden.

2. Klasse Westnord

Eggerding und Wesenufer werden in dieser Saison den Anspruch stellen, erneut im Spitzenfeld mitmischen zu wollen. Vor allem die Eggerdinger verfügen über einen Kader, dem der Aufstieg zuzutrauen ist. Absteiger Freinberg wird ebenso einen Platz im Vorderfeld der Tabelle forcieren. Mit St. Agatha gibt es für die Innviertler Teams aber einen starken Konkurrenten, der zuletzt immer im Spitzenfeld mitmischte.

2. Klasse Südwest

Sowohl Pfaffstätt als Geretsberg wollen in diesem Jahr vorne angreifen. Beide Vereine haben sich auch dementsprechend für dieses Vorhaben verstärkt. Hinzu kommen mit Laab, Hochburg und Handberg auch noch drei Absteiger aus der 1. Klasse, die sich wohl eher früher als später eine Rückkehr zum Ziel gesetzt haben.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer