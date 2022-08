Gäste bewirten, Dressen waschen, Sponsoren suchen, den Platz mähen. All das gehörte für die Frauenmannschaft der Union Geretsberg jahrelang zum Fußball-Alltag. Dabei spielen die Innviertlerinnen seit Jahren erfolgreich in der 2. Bundesliga. "Was die Mädels da geleistet haben, war der Wahnsinn", sagt Andreas Meindl, seit fünf Jahren Trainer der Geretsbergerinnen.