"Fußball ist zum ersten Mal mein Job"

Bei einem deutschen Bundesligaverein unter Vertrag, im Kader des A-Nationalteams, Spielerin der Saison 2021/22 und mit 15 Treffern zugleich Torschützen-Königin. "Hätte mir das jemand vor ein paar Jahren prophezeit – ich hätte mir einen Haxen abgefreut", sagt Annabel Schasching. Inzwischen lebt die 20-Jährige ihren Traum. Allerdings habe es ein bisschen gedauert, bis sie es "so richtig gecheckt" hat. "Richtig real wurde es für mich erst, als ich im Jänner zum ersten Mal in Freiburg auf dem Platz gestanden bin. Da habe ich kapiert: Ich bin wirklich da", sagt die Fußballerin aus St. Aegidi.

Der richtige Zeitpunkt

Dabei hätte ihr Debüt für den SC Freiburg durchaus früher stattfinden können, denn bereits im Sommer 2022 bekundete der deutsche Bundesligist sein Interesse an der Mittelfeldspielerin. Zu früh für Annabel, doch trotz Absage blieb der Kontakt bestehen. Als die Freiburger dann im Winter erneut angeklopft haben, war für die Innviertlerin der richtige Zeitpunkt gekommen. "Ich war hin- und hergerissen, so richtig im Zwiespalt. Bei Sturm Graz hatte ich eine tolle Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Außerdem habe ich viele gute Freundinnen gefunden, war aber sportlich nicht mehr so gefordert. Am Ende habe ich mich entschieden, es in Freiburg zu versuchen. Im Winter hat es sich richtig angefühlt. Und jetzt bin ich extrem froh, dass es so gekommen ist", sagt Schasching, die bereits am 4. Februar gegen Wolfsburg ihr Debüt in der deutschen Bundesliga gab.

Besprochen hat sie ihre Entscheidung mit ihrem Berater ("Er ist immer ehrlich, egal ob positiv oder negativ – das ist ein Segen"), einer Freundin, ihrer Familie und speziell ihrem Bruder. "Er sagt frei heraus, was er denkt. Das schätze ich sehr." Auch wenn der persönliche Kontakt durch ihren Umzug nach Freiburg schwieriger geworden ist, bedeutet die Familie der 20-Jährigen viel. "Meine Liebsten haben mich all die Jahre bedingungslos unterstützt und tun es nach wie vor. Und sie haben sich damit abgefunden, dass ich nicht mehr daheim wohne. Weil sie wissen, was mir Fußball bedeutet und dass das mein Weg ist", sagt Annabel. Dennoch freut sich die 20-Jährige auf jeden Besuch in St. Aegidi. Wie vor Kurzem nach dem Spiel gegen Frankfurt. "Wir hatten zwei Tage frei. Deshalb habe ich mich in den FlixBus gesetzt und bin nach Passau gefahren. Dort hat mich dann meine Mama abgeholt." Was bei einem Besuch in der Heimat auf keinen Fall fehlen darf, ist ein Besuch bei ihrer geliebten Oma. "Dort gibt es immer eine Mehlspeise für mich. Diesmal gab es Erdäpfelnudeln."

Konzentration aufs Wesentliche

Ums Essen muss sich Annabel Schasching auch beim SC Freiburg häufig nicht selbst kümmern. Die Fußballerinnen haben im alten Stadion ihrer männlichen Vereinskollegen alles, was das Herz begehrt: perfekte Trainingsbedingungen, ein Eisbecken, Sauna, Physiotherapeuten, Kraftkammer und einen Wäscheservice. "Das kannte ich bis jetzt nicht. Zumindest nicht in dieser Professionalität. Hier habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass Fußballspielen mein Job ist", sagt die Innviertlerin, die sich in der neuen Stadt und ihrer Mannschaft rundum wohlfühlt. "Beim Anschlussfinden tu’ ich mir nicht schwer und die anderen Mädchen haben es mir wirklich leicht gemacht. Auch die Stadt ist gemütlich und ich mag den Dialekt, der hier gesprochen wird", sagt Schasching. Apropos Dialekt: Ihren eigenen innviertlerischen will und wird sie nicht ablegen. "Das möchte ich nicht. Aber ich bemühe mich, manche Wörter deutlicher auszusprechen. Und wenn mich eine Kollegin gar nicht versteht, umschreibe ich es einfach. Statt ,kriag i des Leiberl’ sage ich ,gib ma bitte des Leiberl‘. Das funktioniert gut."

Chancen nutzen

Egal wer welchen Dialekt spricht – auf dem Platz verstehen sich die Fußballerinnen des SC Freiburg, die aktuell auf Tabellenplatz fünf liegen, auch ohne Worte. Schritt für Schritt will Annabel Schasching Teil dieser Mannschaft werden. "Ich mache mir keinen Stress, freue mich aber über jede Minute, die ich auf dem Platz stehe. Und natürlich werde ich jede Chance nutzen, um meine Rolle in diesem Team zu finden. Auf dem Platz und abseits."

