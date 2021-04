Der tiefe Winterschlaf, in dem sich der Amateurfußball seit 23. Oktober 2020 befindet, geht in die Verlängerung. Nach wie vor gibt es keine konkreten Pläne, ab wann und in welcher Form ein sinnvolles Training im Kampfmannschafts- und Reservebewerb wieder erlaubt sein wird. Mittlerweile wären der OÖ. Fußballverband und die Unterhaus-Vereine schon froh, wenn zumindest die noch ausstehenden Herbstrunden gespielt werden könnten.