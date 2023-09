Furtmühle Pram: Alles dreht sich beim "Werkltag"

Einmal im Jahr, bei diesem "Werkltag", wird die Mühle zum Leben erweckt. Damit wird anschaulich gezeigt, welche mechanischen Arbeitsprozesse das vier Meter hohe Mühlenrad, die Dieselmotoren und die Dampfmaschinen in Bewegung setzen. Es gibt Vorführungen in der Mühle und im Sägewerk, der sogenannten Venezianer-Säge. Die historischen Dieselmotoren und Dampfmaschinen sind in Betrieb. Die Furthmühle lässt die alte Arbeitswelt einer Mühle und Säge in der Zeit von 1900 bis in die 1960er Jahre auferstehen. Mühleninteressierte erfahren den Weg "Vom Korn zum Brot". Weitere Infos: www.furtmuehle.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper