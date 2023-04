"Fundhund": Bedingte Haftstrafe für Halterin

Im Herbst war beim Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen eine angeblich in der Nähe gefundene kleine Hündin abgegeben worden, deren Chip nicht registriert war, so die Pfotenhilfe.

In sozialen Medien wurde nach dem Halter gesucht – und es meldete sich eine Zeugin aus Wien, die das Tier erkannte und angab, dass die Halterin aus Wien das Tier schon länger loswerden wollte, weil es ihr lästig sei und sie sich das Futter nicht leisten könne.

Die Halterin habe der Zeugin zudem erzählt, dass sie die Hündin auch immer wieder unversorgt alleine in der Wohnung gelassen hätte, wenn sie auf Urlaub fuhr, und dann die Wohnung voller Kot und Urin gewesen sei.

Die Pfotenhilfe erstattete Anzeige wegen Betrug und Tierquälerei, da die Hündin auch stark abgemagert war. Am Landesgericht Wien habe sich die erwachsenenvertretene, verschuldete Angeklagte geständig gezeigt. Sie sei mit der Hündin auch finanziell überfordert gewesen und habe sie über einen längeren Zeitraum nicht ausreichend oder gar nicht gefüttert. Ein Zeuge sagte aus, dass die Halterin ihre Hündin sogar aussetzen wollte. Die Frau wurde wegen Tierquälerei zu acht Monaten Freiheitsstrafe bedingt mit fünf Jahren Bewährungsfrist verurteilt und nahm das Urteil nach Rücksprache mit ihrer Verteidigerin an, so die Pfotenhilfe, die im konkreten Fall auf offenbar vorliegende Vorstrafen verweist, die gegen die Angeklagte bereits verhängt worden seien.

Die Pfotenhilfe erhielt 242 Euro Schadenersatz für das Aufpäppeln der abgemagerten Hündin zugesprochen. Der Ausgang des Betrugsverfahrens ist noch offen. Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe fordert ein generelles Tierhaltungsverbot für erwachsenenvertretene, "besachwalterte" Personen.

"Wenn jemand keine Verantwortung für seine eigenen Handlungen übernehmen kann, und sei es nur in finanziellen Angelegenheiten, dann kann er oder sie schon gar keine Verantwortung für andere übernehmen", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler.

