Fulminanter Auftakt für die WKG Innviertel

Bei den Niederösterreichern fehlten zwar Stefan und Mario Secka wegen einer Covid-Infektion, doch auch mit den beiden hätte es diesmal wahrscheinlich nicht für einen Sieg gegen die Innviertler gereicht. Die liefen – angefeuert vom lautstarken Heimpublikum – zur Höchstform auf und hatten am Ende 127 Punkte Vorsprung auf die Vösendorfer.

Rekordverdächtiger Auftakt

Überragend im Team der Innviertler war die erst 21-jährige Olympiateilnehmerin Sarah Fischer, die jeweils drei Österreichische Rekorde in der Allgemeinen sowie der U23-Klasse für sich verbuchen konnte. Mit 387,31 Sinclair-Punkten war sie außerdem die Punktebeste. Wie gut es lief, sah ihr auch Papa Ewald an: "Das war ein ehrwürdiger Abend für Sarah. Erstmals hatte sie auf einer Wettkampfbühne ein Lächeln im Gesicht. Das sagt viel mehr aus als ihre Leistung. Die Stimmung in der Ing. Peter Schnabl Halle war der absolute Wahnsinn. Ich denke, das gibt es nirgendwo anders in Österreich."