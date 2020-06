Füssinger Thermen: Kontaktformular für Besuch

Nach der Schließung im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen sind die Bad Füssinger Thermen nun wieder mit breitem Angebot geöffnet. Umfassende Hygiene- und Sicherheitskonzepte seien ausgearbeitet. In den Thermen müssen Besucher, so schreibe es die Bayerische Staatsregierung vor, allerdings ihre Kontaktdaten hinterlegen.

Die entsprechenden Formulare können Besucher bereits zu Hause via Internet herunterladen, ausfüllen und vor dem Besuch in der Thermenwelt abgeben. Die Formulare bekommen Gäste aber auch vor Ort, so die Füssinger Thermen. In allen drei Thermen sind nun sowohl die Innen- als auch die Außenbereiche wieder geöffnet. Umkleiden, Duschen und Spinde dürfen wieder genutzt werden. Massagen, Physiotherapie, Wellness-Anwendungen und Wassergymnastik können ebenfalls wieder gebucht werden. Restaurants, Cafés und Bars stehen den Gästen weitgehend zur Verfügung, so die Betreiber. Die Bad Füssinger Thermen zählten im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben insgesamt rund 1,6 Millionen Besucher.