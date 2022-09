Füssinger Kulturfestival lockt über die Grenze

Ein großes Kulturfestival wird bis 15. Oktober im grenznahen Kurort Bad Füssing serviert, die Palette reicht von Klassik über Jazz und Musical bis hin zu einem Auftritt der Spider Murphy Gang.

Das Ensemble Oper im Berg Festival legt sich am 22. September mit Mozarts "Zauberflöte" ins Zeug, tags darauf gastiert Jazzpianist Jan Luley. Das Freie Landestheater Bayern ist am 29. September mit der Lehár-Operette "Das Land des Lächelns" am Zug, die Münchner Symphoniker am 30. September. Das Ensemble Voices Unlimited folgt am 1. Oktober, tags darauf unterhalten die FäaschtBänkler und am 5. Oktober Heißmann & Rassau.

Die Revival-Band ABBA 99 spielt am 6. Oktober auf, das Original Salzburg Swing Orchestra am 7. Oktober. Bis zum 15. Oktober lassen sich zudem Highlights und Szenen aus Musicals wie "My Fair Lady", "Cabaret", "West Side Story", "Jekyll & Hyde" und "Miss Saigon" genießen.

Der Auftritt der Spider Murphy Gang im Rahmen ihrer Unplugged-Akustik-Tour am 14. Oktober gilt als ein Höhepunkt des diesjährigen Festivals in Bad Füssing.

"Dem Team des Veranstaltungs-ServiceCenters um Manuela Bauhuber ist es gelungen, anlässlich des Jubiläums ‚50 Jahre Gemeinde Bad Füssing‘ den beliebten Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich für ein gemeinsames Konzert mit dem Kurorchester zu gewinnen", so Bürgermeister Tobias Kurz über ein hochkarätiges Konzert, das am 15. Oktober den musikalischen Schlusspunkt des Kulturfestivals setzen soll.