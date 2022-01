Für Vorfahren und Nachkommen

In akribischem Quellenstudium und penibler Kleinarbeit machte Karl Glaser alte Aufzeichnungen für jeden wieder gut lesbar. Er übertrug Kurrentschrift und Altdeutsche Schrift in unsere aktuelle Druckschrift. In fünf umfangreichen Bänden arbeitete er die Geschichte der Feuerwehr und der Gemeinde St. Peter am Hart bis ins Jahr 1919 auf.