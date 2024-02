"Für uns ist gegen Waldviertel sicher etwas möglich"

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von je neun Siegen und Niederlagen starten die Volleyballer des UVC McDonald’s Ried am kommenden Samstag (18 Uhr) in das Bundesliga-Viertelfinale. Gegner ist der Tabellendritte Waldviertel. Die in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnten Rieder gehen als Außenseiter in das Duell, das auf zwei gewonnene Spiele ausgetragen wird. Das zweite Match findet am 2. März in Zwettl statt. Sollte es danach 1:1 stehen, würde das dritte und entscheidende Match ebenfalls in Niederösterreich über die Bühne gehen. "Ja, wir sind Außenseiter, aber unsere Formkurve hat zuletzt nach oben gezeigt. Für uns ist gegen Waldviertel definitiv etwas möglich. Wir sind zuversichtlich", sagt UVC-Ried-Obmann Roman Lutz. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist er nicht ganz zufrieden. "In den vergangenen Jahren haben wir es im Grunddurchgang immer wieder einmal geschafft, gegen favorisierte Teams zu gewinnen. Das ist uns heuer noch nicht so gelungen", sagt Lutz.

Mit einem Weiterkommen gegen Waldviertel würde man das Saisonziel, einen Platz unter den Top Vier, trotz des durchschnittlichen Grunddurchgangs doch noch erreichen. Der Schlüssel dazu liegt im Heimspiel. Mit einem Erfolg im heimischen Volleydome hätten die Rieder auswärts zwei Chancen, um den Aufstieg ins Halbfinale zu schaffen. Beim UVC Ried zählt man einmal mehr auf die Unterstützung von den Rängen: Zuletzt kamen gegen Aich/Dob mehr als 600 Fans in die Halle. "Wir haben die besten Fans der Liga. Mit ihnen im Rücken wollen wir Waldviertel fordern. In den wichtigen Phasen der Partie kann der Support der Fans spielentscheidend sein", sagt Lutz.

Eintrittskarten (Vollpreis sechs Euro, ermäßigt vier Euro, VIP: 50 Euro) für das Viertelfinal-Heimspiel der Volleyball-Bundesliga zwischen dem UVC McDonald’s Ried und URW Waldviertel gibt es online unter uvc-tickets.at und an der Abendkasse. Spielbeginn im Raiffeisen Volleydome am Messegelände ist um 18 Uhr.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif