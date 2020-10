Inspirieren lässt sich der Innviertler Autor sowohl von eindrucksvollen Orten, Kunst und Kultur ebenso wie von aktuellen Geschehnissen. Im Interview verrät der 58-Jährige, der beruflich in der Hauskrankenpflege tätig ist und seit 2011 als diplomierter Kinderpädagoge und Leiter des "Jeux Dramatiques"-Theaterprojektes in Schulen unterwegs ist, woran er aktuell arbeitet und was für ihn ein gutes Buch ausmacht.