Für Region Wissen weiterer "Ausheimischer" gefragt

Ein neues, EU-gefördertes Projekt hat zum Ziel, Innviertler, die an mehreren Orten leben und wohnen, in ein Netzwerk einzubinden, um ihr auswärts erworbenes Wissen in der Region zu nutzen. Nicht nur Studenten seien während der Woche weit entfernt, mittlerweile arbeiten auch viele weitere Innviertler in anderen Regionen, kehren aber regelmäßig in ihre Heimat zurück.

Die Initiative greift in einem zweijährigen Projekt den neuen Lebensstil "Multilokalität" auf. "Wir begreifen diesen Lebensstil als Chance für die Region und möchten das Bewusstsein dafür stärken. In diesen Menschen steckt ein großes Potenzial, das wir nutzen wollen", so die Regionalmanagerinnen Stefanie Moser und Sandra Schwarz.

In den "Multilokalen" schlummere enormes Wissen aus den verschiedenen Lebenswelten, das für die Gemeinden der Region erschlossen werden soll. Konkret könne es etwas um Leerstände in Ortskernen gehen – auswärtige Studenten oder Architekten mit Heimatbezug könnten ihr in der "Ferne" erworbenes Wissen hierbei einsetzen.

Wichtig sei, die Bindung zur Region zu erhalten und den "Ausheimischen" entgegenzukommen, zum Beispiel mit Gartenpflegeservice während der längeren Aufenthalte in der Ferne. Im Visier sind auch Zweitwohnungsinhaber, Dauercamper oder Montagearbeiter, die ein Leben an mehreren Orten führen. Mit einem ersten Treffen im Bezirk Schärding sei ein Grundstein gelegt worden.

Dort klinkten sich zwei Multilokale, die sich in Straßburg und Wien aufhalten, per Videoschaltung ein. "Endlich habe ich Gleichgesinnte mit ähnlichen Herausforderungen in meiner Region getroffen. Die Teilnahme wird flexibel und unkompliziert gestaltet, und die Stimmung ist sehr motivierend", so eine Teilnehmerin aus Lengau. "In Wien werden wir schon ein bissl als Landeier angesehen, wenn wir erzählen, woher wir kommen, und zu Hause heißt es: ",Jetzt sand Stodinger wida do’", sagt eine Mitprojektantin aus Zell an der Pram, die sowohl die Annehmlichkeiten des Landes als auch der Stadt schätzt.

Interessierte gesucht

Es gelte, die Brücke zwischen Stadt und Land zu schlagen und die Potenziale und das Wissen, das "Ausheimische" gesammelt haben, für die Region zu nutzen. Das Netzwerk solle weiterwachsen. Infos unter Tel.: 07722/ 65100-4103. (sedi)