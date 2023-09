Für Leon und Lian beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Vorfreude bei Leon Pixner und Lian Friedl auf den Schulbeginn am heutigen Montag

Rund 200.000 Schüler und Schülerinnen sowie 21.000 Lehrkräfte kehren heute nach neun Wochen Ferien wieder in Oberösterreichs Schulklassen zurück.

Besonders aufregend wird es für all jene Kinder, die zum allerersten Mal eine Schulklasse betreten werden. Das sind im Innviertel bei insgesamt 9798 Volksschulkindern 2383 Taferlklassler.

Unter ihnen sind auch Lian Friedl und Leon Pixner, beide sechs Jahre alt, aus St. Martin im Innkreis. "Ich bin schon etwas nervös, aber ich freue mich auf die Schule. Super ist, dass auch einige meiner Kindergartenfreunde in meiner Klasse sitzen werden", sagt Lian, der auf die Frage, auf welche Fächer er sich besonders freue, antwortet: "Auf das Turnen natürlich, da macht man ja viel Sport. Allerdings freue ich mich auch ein bisschen auf das Rechnen."

Lange Ferien sind vorbei

Die Hausaufgaben werden gelegentlich vielleicht etwas schwierig werden, aber hierbei, ist der kleine St. Martiner überzeugt, "helfen mir meine Eltern". Bei Leon klingt das ähnlich: "Das Rechnen wird sicher spannend, doch ich freue mich auch, dass ich mit Englisch nun meine erste Fremdsprache lernen darf."

Die Ferien seien lang gewesen, jetzt könne er endlich wieder regelmäßig seine Freunde treffen, sagt der Taferlklassler weiter.

Der vielleicht größte Schritt für die Schulanfänger wird das alleinige Bewältigen des Schulwegs sein. "Jetzt bin ich ja schon groß und wir haben den Schulweg mit Mama öfters geübt. Außerdem steht am Morgen immer ein Polizist beim Zebrastreifen, da fühl ich mich sicher", sagt Lian, der mit anderen Kindern aus seiner Siedlung den ein Kilometer langen Schulweg gehen möchte, voller Stolz.

Aber nicht nur die beiden Erstklässler begeben sich auf Neuland, sondern auch ihre Direktorin Sylvia Pröll.

Direktorin für drei Volksschulen

Die 58-Jährige leitet seit 2017 bereits die Volksschulen in Mühlheim und Kirchheim und bekommt nun auch St. Martin im Innkreis dazu. "Das bedeutet auch, dass ich aus Zeitgründen nicht mehr unterrichten werde, das ist doch etwas schade, weil ich das immer gerne gemacht habe", sagt Pröll, die in Suben lebt.

Doch sie freue sich auf ihre neue Aufgabe. "Ich habe in den Ferien zur Vorbereitung schon viel Zeit in St. Martin verbracht und schöne und aufschlussreiche Gespräche mit meinen Kollegen geführt", sagt die Direktorin, die heute in St. Martin insgesamt 32 Taferlklassler begrüßen wird.

Viel Geduld

Für die Schüler der ersten Klasse werden sie und ihre Lehrerkollegen viel Geduld haben: "Jedes Kind beziehungsweise jeder Mensch ist individuell. Und es gibt eben Kinder, die mehr Zeit brauchen, diese werden die Schüler auch bekommen. Das kann ich versprechen", betont Sylvia Pröll. Die Schuljahre vergleicht die Direktorin im OÖN-Gespräch mit einem Zug: "Jeder Schüler sitzt in einem anderen Waggon, wobei die Lehrer den Zug ans Ziel bringen sollen."

