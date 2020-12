"Da ich bereits hier geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen bin sowie viele Freunde und Bekannte habe, weiß ich ‘meine’ Gemeinde so richtig zu schätzen", sagt Wolfgang Wagner. Doch nicht nur die Einheimischen selbst würden sich hier wohl- fühlen, sondern auch Leute von nah und fern. "Viele, die in den vergangenen Jahren zugezogen sind, haben in Wernstein rasch eine neue Heimat gefunden", sagt der Ehrenkommandant des Roten Kreuzes Schärding.