Für Kinder, Gläubige und Musikinteressierte

Andorf Pfarrkirche St. Stephan: 19 Uhr Musik der Schüler der NMMS; 19.40 Uhr Jugendchor "Chor.on"; 20.20 Uhr Ensemble der Landesmusikschule; 21.10 Uhr Lach im Hause Gott mit der Theatergruppe; 22 Uhr Andorfer Chöre; 22.45 Uhr spirituelle Gedanken mit Gesang; Riedkirche St. Sebastian ab 19 Uhr Fotogalerie vom Fotoclub Andorf;

Braunau St. Stephan: 17 Uhr Sport und Spaß am Kirchenplatz, anschließend Stärkung mit selbst gegrillten Würstchen; 18 Uhr Führung durch die Pfarrkirche mit Hermine Oberhuemer; 19 Uhr ökumenischer Gottesdienst mit Gesangsverein Lyra; ab 20 Uhr verschiedene Stationen, die zum Nachdenken über kreative Gestaltung des Lebens und Glaubens anregen sollen, in der Krypta der Martinskirche (neben Stadtpfarrkirche); ab 20 Uhr begeistern fünf Braunauer Chöre mit jeweils 30 Minuten am Abend in der Stadtpfarrkirche: "Heartchor der HLW Braunau", Chor der evangelischen Kirche Braunau, Krankenhauschor, "Da Capo Non Fine" und Gregorianischer Choräle einer Gruppe Sänger; Turmbesteigung ab 20 Uhr; ökumenischer Abschluss um 23 Uhr; Kirchheim: ab 15.30 Uhr Schatzsuche in der Kirche; 18.30 Uhr Firmung mit Regens Johann Hintermaier; 20.30 Uhr Orgelmusik; 21 Uhr Lebendige Baugeschichte der Kirche, 22 Uhr Tonspektakel unterm Kirchendach;

Lengau: 18 Uhr Lengauer Kinderchor; 19 Uhr Friedensgebet mit Taizé-Gesängen; 20 Uhr "Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer"; 21 Uhr Film über Papst Franziskus;

Maria Schmolln: Mit Festmesse um 19.30 Uhr, mit Chorgemeinschaft Maria Schmolln, wird das Patrozinium gefeiert.

Mattighofen: evangelische Kirche: Platzkonzert der Pischelsdorfer Trachtenmusikkapelle um 18.30 Uhr; Gedenkstunde zu 75 Jahren Vertreibung – Flucht – Heimatsuche – Heimatfindung der Banater/Siebenbürger mit Betroffenen um 19 Uhr; Aufbruch zur katholischen Pfarrkirche um 20.30 Uhr; katholische Pfarrkirche: ökumenische Maiandacht um 20.45 Uhr; Kostproben Banater/Siebenbürger-Speisen in der Krypta um 21.30 Uhr; dazu Verleihung des KBW-Preises;

Ried: Lange Nacht der Chöre ab 19 Uhr mit Young Vokes, Borg-Chor, Chor des Gymnasiums, Riedbergchor, Pfadfinderchor, Männergesangsverein 1912 Ried, Liedertafel 1846, Marine-Kameradschaft, Schwanthaler Ensemble, Musica Sacra und einem gemeinsamen Abschlusssingen um 22 Uhr;

Schärding: 19 Uhr Biblischer Humor, Lesung mit Pfarrer Eduard Bachleitner und Eva Maria Eppacher in der Kapelle; 20 Uhr Vortrag Räuchern in unserer Zeit; 21 Uhr Licht, Klang, Wort im Kirchenraum; 21.45 Uhr spiritueller Abschluss;

Pram: 20.30 Uhr läuten Glocken, 20.45 Uhr Musik für Orgel und Streicher, 21 Uhr gemeinsames Konzert der Kirchenchöre.