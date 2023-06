Für Höllbacher gab es diesmal kein Vorbeikommen

Mehr als 5000 Zuschauer und ein großes Teilnehmerfeld trotzten der Hitze und machten den Stadtkurs zum "Monaco der Supermoto". Mittendrin war auch der Ranshofner Lukas Höllbacher. Wie wohl er sich auf der Strecke fühlt, demonstrierte der Innviertler mit der schnellsten Runde im Qualifying. Die drei Rennen selbst nahm der KTM-Pilot dann von Startplatz vier aus in Angriff.

Platz zwei abonniert

In den Läufen eins und zwei fand der 28-Jährige von Beginn an einen guten Rhythmus und fuhr die schnellste Runde, dennoch gab es für ihn keinen Weg vorbei an Marc-Reiner Schmidt, der vor ihm beide Läufe als Sieger beendete. Im dritten und letzten Rennen entschied Höllbacher zwar den Start für sich und führte einige Runden lang das große Teilnehmerfeld an, am Ende reichte es aber wieder nur für Platz zwei.

"Ich fand kein gutes Gefühl für den staubigen Offroadteil und musste mich mit Rang zwei zufriedengeben. Schmidt war einfach zu stark. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis und den Punkten für die Meisterschaft zufrieden. Danke an mein Team KTM MTR, wir haben gute Arbeit geleistet. Und vielen Dank auch an meine Freunde, die Familie und den MSC Mattighofen, die mich angefeuert haben", sagt der 28-Jährige.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper