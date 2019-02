Für Doris Strassl ist Pflege seit 20 Jahren Berufung

KOPFING/ENGELHARTSZELL. Die 43-jährige Doris Strassl aus Kopfing betreut und pflegt seit mehr als 20 Jahren Menschen. Nach wie vor leistet sie die Arbeit mit Begeisterung und ist seit einem Jahr im Caritas-Seniorenwohnhaus St. Bernhard in Engelhartszell.

Doris Strassl aus Kopfing Bild: Caritas

Schon in der Hauptschule habe sie gewusst, dass sie einen Sozialbetreuungsberuf ergreifen wolle, so die Mutter eines siebenjährigen Sohnes. "Meine Oma war pflegebedürftig. Und ich habe als Kind schon immer ganz selbstverständlich mitgeholfen. Deshalb habe ich gleich nach meiner Friseurlehre an der Caritas-Schule die Familienhilfe-Ausbildung gemacht, weil es damals zum ersten Mal möglich war, diese Ausbildung in Kombination mit der Altenarbeit zu machen."

Dieser Berufsweg sei zu ihrer Berufung geworden. In St. Bernhard ist sie gemeinsam mit ihren Kollegen im Wohnbereich für 15 Menschen da. "Meine Teilzeittätigkeit im Ausmaß von 20 Stunden lässt sich ganz toll mit dem Familienleben verbinden", sagt die Kopfingerin. Natürlich gebe es auch herausfordernde Situationen: "Wenn ein Bewohner in seiner Welt lebt. Ich probiere und probiere in der Hoffnung, doch noch was zu finden. Wenn nicht, dann müssen Selbstzweifel hintangehalten werden. Und man muss es auch mal einfach akzeptieren."

