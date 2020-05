Für diese Pflanzen reicht schon ein kleiner Balkon

Günther Hangler, Gärtner, Mattighofen

Seit 2011 betreibt Günther Hangler mit seiner Gattin Claudia die Gärtnerei Bachleitner in Mattighofen. "Der Trend zum eigenen Garten ist gerade in Zeiten von Corona bei vielen Menschen wieder in den Vordergrund gerückt. Nicht nur die ältere, auch die junge Generation hat die Liebe zum Garten entdeckt. Eigenes Gemüse, eigenes Obst, eine Naschecke für die Kinder, das hat wieder großen Stellenwert bekommen", sagt Günther Hangler. Die nebenstehenden Pflanzen brauchen nur ganz wenig Platz, sie können in Töpfen oder kleinen Kisterln eingesetzt werden. Sogar ein kleiner Balkon kann mit diesen Blumen- bzw. Gemüsetipps aufgewertet werden und den Besitzern viel Freude bereiten. "Die Menschen wollen sich wieder gesünder und bewusster ernähren und nicht alles nur im Supermarkt kaufen. Es ist auch praktisch, wenn man nur rausgehen muss und alles frisch ernten kann", so Günther Hangler.

"Hitze Mitzi": Balkonblume des Jahres 2020

Eine blaue Schönheit für intelligente Gärtner und Genießer! Für sie ist die pflegeleichte und dauerblühende "Hitze Mitzi" genau die richtige Wahl. Die halbhängende Fächerblume gehört zu jenen Balkon- und Terrassenpflanzen, die Hitze am besten vertragen, und gilt 2020 als echtes Must-have für alle Blumenfreunde. "Hitze Mitzi" zeigt den ganzen Sommer lang immer neue, leuchtend violett-blaue Blüten, die über dem dunkelgrün glänzenden Laub gut zur Geltung kommen. Durch die besonderen Eigenschaften dieser Züchtung sind welke oder abgestorbene Blüten komplett unauffällig und müssen nicht entfernt werden. Auch Bienen, Hummeln und Co. haben ihre Freude. Die Photorezeptoren in ihren Augen reagieren nämlich auf blaue, violette und weiße Blüten besonders stark. In gemischten Blumenkästen und großen Töpfen lassen sich herrliche Farbkombinationen gestalten.

Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Sommerliches Blütenmeer: Bunte Dahlien-Vielfalt

Bienenschutz im Garten geht ganz einfach – pflanzen Sie Dahlien! Diese wunderschönen Blumen sind wieder im Trend! Nur wenige Gartenpflanzen können hinsichtlich Farbvielfalt und Blütenreichtum mit Dahlien mithalten. Die Blütezeit erstreckt sich über Monate bis zum Frost. Auch bei den Blütenformen gibt es kaum Vergleichbares. Der Bogen reicht von einfach blühenden, über kugelige, bis hin zu den exotisch anmutenden Kaktus-Blüten. Experten schätzen die Vielfalt bei Dahlien auf mehrere Tausend Sorten – und jährlich werden es mehr! Während die gefüllt blühenden Sorten eher durch ihre optische Wirkung begeistern, so finden einfach blühende Dahlien auch bei Insekten großen Zuspruch. Die auffälligen Staubgefäße bieten für Bienen in den Sommermonaten eine üppige Nahrungsquelle. Übrigens sind Dahlien bis 9. Mai bei allen OÖ. Gärtnern in Aktion (2+1 gratis)!

Ruby und Alba: Fruchtige Erdbeerprinzessinnen

Erdbeeren gehören zu den Lieblingsobstarten in Österreich. Die Gärtnereien haben zwei Erdbeersorten gemeinsam in einen eigenen, bedruckten Topf gepflanzt. Alba trägt ein weißes Blütenkleid und Ruby bezaubert durch pinke Blüten. Durch die verschiedenen Blütenfarben ist die Gartenpflanze des Jahres ein Hingucker und kann im eignen Topf auf Balkon oder Terrasse einen schönen Platz bekommen. Beide Sorten sind immertragend und geben eine reiche Ernte von Mai bis Oktober. Ein sonniger Standort und regelmäßiges Gießen reichen aus. Natürlich kann man die Erdbeeren auch in den Garten pflanzen. Werden die Erdbeeren in ein Beet gepflanzt, empfiehlt sich ein Reihenabstand von 60 cm und ein Pflanzabstand von 25-30 cm. Das Beet sollte unkrautfrei und mit Kompost verbessert sein. Auf dem gleichen Standort sollten 3-4 Jahre keine Erdbeeren gestanden haben.

Süße Früchtchen, perfekt für Kästen und Töpfe

Ein gut bestückter Naschgarten auf Balkon und Terrasse – mit dem Gemüse des Jahres 2020 geht dieser Traum in Erfüllung! Die preisgekrönte Zwergtomate "Rote Rosi" entwickelt ihre kleinen Kirschtomaten in Massen und es kann laufend geerntet werden. Von Juli bis September reifen bis zu 500 Früchte an einer Pflanze! Vollreife Tomaten, die botanisch gesehen zu den Beeren zählen, bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser und sind damit ein sommerliches, kalorienarmes und besonders erfrischendes Naschgemüse. Reife Früchte enthalten wertvolle Mineralstoffe, die Vitamine A, C und E sowie entschlackende Ballaststoffe und Karotene. Die Zwergtomate "Rote Rosi" liebt wie alle Paradeiser einen sonnigen sowie geschützten Standort im Freien. Lässt sich Regen und starker Wind abhalten, dann belohnt sie mit einem fantastischen Wuchs und einer üppigen Ernte.